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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЗАВЕРШИТЬ РАБОТУ НАД СОГЛАШЕНИЕМ О СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛЕ УСЛУГАМИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ИНВЕСТИЦИЙ МЕЖДУ БЕЛАРУСЬЮ И КНР ПЛАНИРУЕТСЯ ДО КОНЦА 2023 ГОДА
13:07 26.04.2023
В Пекине 25 апреля 2023 г. начался шестой раунд переговоров по заключению соглашения о свободной торговле услугами и осуществлении инвестиций между Беларусью и Китайской Народной Республикой.
Наша страна представлена экспертами Минэкономики, МИД и МВД.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, стороны намерены завершить обсуждение оставшихся разделов документа: транспортные и логистические услуги, финансовые услуги, малые и средние предприятия, разрешение споров, осуществление инвестиций и передвижение физических лиц.
Завершить работу над соглашением планируется до конца текущего года.
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