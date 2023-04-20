В Пекине 25 апреля 2023 г. начался шестой раунд переговоров по заключению соглашения о свободной торговле услугами и осуществлении инвестиций между Беларусью и Китайской Народной Республикой.

Наша страна представлена экспертами Минэкономики, МИД и МВД.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, стороны намерены завершить обсуждение оставшихся разделов документа: транспортные и логистические услуги, финансовые услуги, малые и средние предприятия, разрешение споров, осуществление инвестиций и передвижение физических лиц.

Завершить работу над соглашением планируется до конца текущего года.