МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

БОЛЕЕ 518 ТЫСЯЧ ИНОСТРАНЦЕВ ПОСЕТИЛИ БЕЛАРУСЬ БЕЗ ВИЗ

11:59 26.04.2023 Более 518 тысяч иностранцев посетили Беларусь без виз. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси. «С начала действия безвизового режима в Беларусь проследовало 518 749 иностранцев: 338 383 гражданина Литвы, 33 905 неграждан и 112 671 гражданин Латвии, а также 33 790 граждан Польши», - говорится в сообщении. С 1 января в безвизовом порядке в Беларусь въехало 133 763 жителя соседних стран ЕС: 90 120 граждан Литвы, 24 537 граждан и 7 026 неграждан Латвии, а также 12 080 граждан Польши.