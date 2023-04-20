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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БОЛЕЕ 518 ТЫСЯЧ ИНОСТРАНЦЕВ ПОСЕТИЛИ БЕЛАРУСЬ БЕЗ ВИЗ
11:59 26.04.2023
Более 518 тысяч иностранцев посетили Беларусь без виз. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.
«С начала действия безвизового режима в Беларусь проследовало 518 749 иностранцев: 338 383 гражданина Литвы, 33 905 неграждан и 112 671 гражданин Латвии, а также 33 790 граждан Польши», - говорится в сообщении.
С 1 января в безвизовом порядке в Беларусь въехало 133 763 жителя соседних стран ЕС: 90 120 граждан Литвы, 24 537 граждан и 7 026 неграждан Латвии, а также 12 080 граждан Польши.
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