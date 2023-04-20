На площадке посольства Беларуси в Российской Федерации в Москве 20 апреля 2023 г. прошел второй Белорусско-латиноамериканский форум, организаторами которого выступили Национальный центр маркетинга и Министерство иностранных дел Республики Беларусь.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, форум собрал более 50 участников: послов, руководителей торгово-экономических представительств 19 стран Латинской Америки.

С белорусской стороны присутствовали представители: Министерства промышленности, Национальной Академии Наук Беларуси, ГУ «Администрация Парка высоких технологий», ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш», ОАО «МАЗ», ОАО «Банк развития Республики Беларусь», логистической компании RTL Alliance.

В ходе форума были представлены наиболее актуальные для стран Латинской Америки научные разработки, в том числе биотехнологии для использования в сельском хозяйстве, информационные технологии, электротранспорт.

С большим интересом зарубежная аудитория восприняла информацию о новых решениях в логистике и возможностях экспортного кредитования белорусских поставок.

Дипломаты высоко оценили мероприятие и отметили его эффективность, а также выразили заинтересованность в следующем Белорусско-латиноамериканском форуме.