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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПОДПИСАЛИ ДОРОЖНУЮ КАРТУ ПО ПОДДЕРЖКЕ СОВМЕСТНЫХ НАУЧНЫХ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ
09:15 26.04.2023
В Минске 21 апреля 2023 года прошло 13-е заседание Совета делового сотрудничества Беларуси и Санкт-Петербурга.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, по итогам заседания подписан ряд документов, среди которых Дорожная карта (план мероприятий) по поддержке совместных научных и научно-технических проектов, выполняемых совместно образовательными и научными организациями, расположенными на территории Санкт-Петербурга и Республики Беларусь, на 2023-2025 годы. Подписи под документом поставили председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Сергей Шлычков и председатель комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга Андрей Максимов.
«В современных условиях ускоренное технологическое развитие Беларуси и России является безальтернативным. Поэтому в рамках нашего взаимодействия важно осуществлять именно проектную деятельность, направленную на обеспечение технологического и экономического суверенитета, – отметил Сергей Шлычков. – В этой связи между ГКНТ и Комитетом по науке и высшей школе Санкт-Петербурга достигнута договоренность о проведении конкурса совместных научных и научно-технических проектов».
Сергей Шлычков также обратил внимание, что Санкт-Петербург становится первым российским регионом, с которым проектная деятельность будет осуществляться напрямую. До этого научно-технологическое сотрудничество осуществлялось в основном в рамках научно-технической программы Союзного государства.
Подписанная на 13-м заседании Совета делового сотрудничества Беларуси и Санкт-Петербурга Дорожная карта включает мероприятия по конкурсному отбору проектов, их финансированию, а также по контролю за их результативностью.
Координация реализации Дорожной карты будет осуществляться белорусско-санкт-петербургской рабочей группы в области научно-технической деятельности.
«Мы уверены, что запуск разработанного механизма поддержки совместных проектов послужит активизации взаимодействия исследователей и разработчиков Республики Беларусь и города Санкт-Петербурга и внесет важный вклад в развитие двустороннего научно-технологического сотрудничества», – резюмировал Сергей Шлычков.
Накануне заседания Совета делового сотрудничества в ГКНТ состоялась встреча с председателем комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга Андреем Максимовым.
В ходе встречи обсуждены вопросы научно-технического сотрудничества, а также взаимодействия научных и инновационных организаций.
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