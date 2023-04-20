Сотрудничество в области педагогики будут развивать БГУ и Педагогический университет Энрике Хосе Варона (Куба).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, этот вопрос составил повестку встречи делегации БГУ во главе с ректором Андреем Королем и ректора кубинского университета Милды Лесбиа Диаз Масип (вуз основан в 1977 году и носит имя выдающегося педагога и интеллектуала, министра финансов, министра государственного образования и изящных искусств Кубы.

Во время встречи состоялся предметный разговор по определению векторов взаимодействия с учетом профиля кубинского вуза. Взаимный интерес вызвал опыт сторон в области профессиональной педагогической подготовки специалистов с внедрением инновационных методик в учебный процесс.

Важным шагом для закрепления рассмотренных в рамках визита перспектив стало подписание Соглашения о сотрудничестве. Документ регламентирует обмен студентами, магистрантами, приглашение преподавателей и исследователей для совместной работы над научно-исследовательскими и образовательными проектами. Он предусматривает обмен информацией, учебными материалами, совместное проведение научно-образовательных мероприятий и подготовку публикаций. Также стороны выразили намерение о разработке совместных образовательных программ в области гуманитарных наук с выдачей двух дипломов. Официальный статус этим планам придал утвержденный сторонами Меморандум между БГУ и Педагогическим университетом Энрике Хосе Варона.

Продолжилось общение сторон за тематическим круглым столом «Инновационные методики преподавания в университетском образовании». Здесь детально были рассмотрены и проанализированы современные тенденции креативного обучения, представлен опыт БГУ в этой области. Уже свыше пяти лет в белорусском университете успешно работает система креативного образования. Она позволяет трансформировать содержание университетского образования, внедрять инновационные технологии обучения, индивидуализировать образовательную траекторию обучающегося, делает учебную коммуникацию диалогичной.

Как отметил ректор БГУ, для реализации данной системы важно развивать эвристические качества в первую очередь самого преподавателя. Такие навыки позволят ему подготовить креативно мыслящего, умеющего правильно реагировать в нестандартной ситуации специалиста. Для развития эвристических качеств педагога в БГУ регулярно проводится программа повышения квалификации, издается серия литературы «Креативное образование», работают Образовательный портал, Педагогическая онлайн-мастерская, Межвузовский портал «Методология, содержание, практика креативного образования». Здесь проводятся в онлайн-режиме тематические вебинары, круглые столы, семинары и конференции, дискуссии по вопросам «зачем учить?», «чему учить?» и «как учить?», обсуждаются учебные программы, методические разработки эвристических заданий, занятий и интернет-занятий.

В продолжение заявленной тематики ректор БГУ Андрей Король выступил с открытой лекцией «Зачем и где искать человека в образовании: диалог между Западом и Востоком» перед студентами и преподавателями Педагогического университета.

Напомним, посещение Педагогического университета Энрике Хосе Варона состоялось в рамках официального визита с 17 по 22 апреля делегации БГУ на Кубу. Программа визита включает переговоры с руководством Высшего института международных отношений Рауль Роа Гарсия, министерств иностранных дел и внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы, ботанических садов Гаваны и Сьенфуэгоса, фармацевтических компаний.

Накануне БГУ подписал программу о сотрудничестве и меморандум о СОП с Гаванским университетом, провел встречу с заместителем Министерства высшего образования Кубы Реинальдо Веласкесом Салдиваром.

Предполагается, что эти многочисленные переговоры и встречи активизируют сотрудничества между странами в области образования и науки, будут содействовать расширению экспортных услуг белорусского вуза.