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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
СЭЗ «МОГИЛЕВ» И РОССИЙСКАЯ ОЭЗ «ЛОТОС» ПРОРАБОТАЮТ ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
11:29 21.04.2023
Администрация свободной экономической зоны «Могилев» и особая экономическая зона «Лотос» Астраханской области Российской Федерации провели видеоконференцию на тему «Инвестиционное, торгово-экономическое и промышленно-кооперационное сотрудничество».
Как сообщает сайт СЭЗ, в рамках мероприятия продемонстрированы презентации инвестиционного потенциала двух экономических зон, а также экспортных и промышленно-кооперационных возможностей резидентов СЭЗ «Могилев» и субъектов ОЭЗ «Лотос», были представлены логистические возможности портов Астраханской области и мультимодального логистического маршрута «Север-Юг».
Участие в видеоконференции приняли компании-резиденты СЭЗ «Могилев» ОАО «Могилевхимволокно», ИООО «Омск Карбон Могилев», ИООО «Мебелаин», ООО «Белшина», ИООО «Кровельный завод ТехноНиколь», Унитарное предприятие «Парфюмерно-косметическая фабрика «Сонца», а также партнер СЭЗ «Могилев» ОАО «Могилевское агентство регионального развития».
Российская сторона была представлена предприятиями-резидентами ОЭЗ «Лотос» и предприятиями Астраханской области АО «ЮЦСС», ООО «Роза», ООО «ГИГ», ООО «ПКФ «Астраханский консервный завод», Ассоциация «Астраханьрыбхоз», а также Астраханской торгово-промышленной палатой.
По итогам видеоконференции стороны обменялись контактными данными для дальнейшей проработки вопросов практического взаимовыгодного сотрудничества.
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