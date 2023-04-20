Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев и глава Санкт-Петербурга Александр Беглов подписали план мероприятий по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между двумя городами на 2024-2026 годы.

Как сообщает Telegram-канал Мингорисполкома, Минск и Санкт-Петербург будут сотрудничать не только на городском уровне. Так, подписан план мероприятий по реализации соглашения между администрацией Центрального района города Минска и администрацией Центрального района Санкт-Петербурга о торгово-экономическом, научно-техническом, образовательном, социальном и культурном сотрудничестве до 2025 года.

Также соглашение о сотрудничестве заключено между коммунальным унитарным производственным предприятием «Минскводоканал» и государственным унитарным предприятием «Водоканал Санкт-Петербурга». В области здравоохранения аналогичный документ подписан между Минским городским клиническим онкологическим центром и Санкт-Петербургским клиническим научно-практическим центром специализированных видов медицинской помощи (онкологическим).