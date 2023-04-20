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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПОТЕНЦИАЛ СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ» ПРЕДСТАВЛЕН НА КРУПНЕЙШЕЙ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ВЫСТАВКЕ В МОСКВЕ


09:15 21.04.2023

Администрация СЭЗ «Гродноинвест» приняла участие в крупнейшей в России выставке транспортно-логистических услуг, складского оборудования и технологий TransRussia, а также в мероприятиях транспортно-логистического конгресса «ТрансРоссия-2023», которые прошли 17-19 апреля 2023 года в Москве.

Как сообщает сайт СЭЗ, участникам выставки представлен инвестиционный потенциал СЭЗ «Гродноинвест» в сфере логистики.

В рамках мероприятий проведены В2В-переговоры по вопросам развития взаимодействия и организации поставок продукции резидентов СЭЗ «Гродноинвест» в Россию, Китай, страны Ближнего и Дальнего Востока, Юго-Восточной Азии.

Помимо выставки, делегация СЭЗ «Гродноинвест» приняла участие в мероприятиях деловой программы Транспортно-логистического конгресса «ТрансРоссия-2023» с участием первых лиц индустрии, собственников и топ-менеджеров основных компаний отрасли.

Ключевой темой конгресса стало обсуждение места России на логистической карте мира, новых маршрутов, возможностей и решений в условиях многополярного мира. В рамках конференций были представлены главные новинки рынка и тренды развития логистической отрасли на ближайшую перспективу. Стоит отметить, что Беларусь остается важным транзитным звеном на пути следования грузов из Европы в Россию.

По итогам мероприятий состоялся обмен мнениями с экспертами отрасли о возможных вариантах выстраивания цепочек поставок резидентов СЭЗ «Гродноинвест», новых альтернативных маршрутах доставки грузов в современных условиях.

Выставку TransRussia посетили более 27 тыс. человек. Актуальные тренды развития транспортной и складской логистики представили 400 экспонентов из 22 стран. Это ведущие российские и международные компании-операторы грузовых железнодорожных, автомобильных, морских и воздушных перевозок, портовые операторы, экспедиторские компании, поставщики складского оборудования.

Среди экспонетов из Беларуси были представлены: РУП «БЕЛТАМОЖСЕРВИС», Белорусская железная дорога, Ассоциация международных автомобильных перевозчиков «БАМАП», логистические компании «Градалогистик», «Ариюс логистикс», «Терра-Инком».

СЭЗ «Гродноинвест» является лидером среди СЭЗ Беларуси по реализации проектов в сфере логистики. Сегодня в данном секторе реализуется 8 инвестиционных проектов с различной специализацией, включая перевалку продуктов сельского хозяйства, деревообработки, перегрузку нефтепродуктов, сжиженных углеводородных газов, а также оптовую торговлю с вовлечением авиалогистики. Общий объём заявленных инвестиций составляет порядка $120 млн. Для реализации новых проектов в сфере логистики на территории СЭЗ «Гродноинвест» в Гродненском и Свислочском районах создано 5 инвестиционных площадок, в том числе со статусом портовой и логистической СЭЗ. Ранее потенциал СЭЗ Беларуси для реализации проектов в сфере логостики был представлен в рамках III Конгресса свободных экономических зон.
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