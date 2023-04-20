|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|20.04.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР МАРКЕТИНГА РАСШИРЯЕТ ПАРТНЕРСКУЮ СЕТЬ С ТОРГОВЫМИ ПЛОЩАДКАМИ РОССИИ
17:11 20.04.2023
Директор Национального центра маркетинга Николай Борисевич совместно и коммерческий директор федеральной ЭТП Российской Федерации «ТЭК-Торг» Евгений Можаев 19 апреля 2023 г. подписали соглашение о сотрудничестве.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, в рамках встречи собеседники подчеркнули схожесть взглядов о необходимости укрепления сотрудничества по линии ЭТП Беларуси и Российской Федерации, которое должно облегчить условия работы бизнеса двух стран, а также предметно обсудили перспективные направления взаимодействия между Национальным центром маркетинга и ТЭК-торгом.
Стороны отметили важность совместного участия в международных профильных мероприятиях, в ходе которых рождаются новые идеи.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 20.04.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 20.04.2023
Курсы в банках
на 20.04.2023
Конвертация в банках
на 20.04.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте