Директор Национального центра маркетинга Николай Борисевич совместно и коммерческий директор федеральной ЭТП Российской Федерации «ТЭК-Торг» Евгений Можаев 19 апреля 2023 г. подписали соглашение о сотрудничестве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, в рамках встречи собеседники подчеркнули схожесть взглядов о необходимости укрепления сотрудничества по линии ЭТП Беларуси и Российской Федерации, которое должно облегчить условия работы бизнеса двух стран, а также предметно обсудили перспективные направления взаимодействия между Национальным центром маркетинга и ТЭК-торгом.

Стороны отметили важность совместного участия в международных профильных мероприятиях, в ходе которых рождаются новые идеи.