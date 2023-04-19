Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень» принял участие в бизнес-форуме «Инвестиции в Беларусь: высокие технологии, импортозамещение и логистика», который прошел 20 апреля в Москве.

Руководством СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» представлены преимущества ведения бизнеса на территории индустриального парка «Великий камень», в том числе возможность приобретения земельных участков в частную собственность и быстрая реализация инвестиционных проектов в готовых производственных корпусах.

Как сообщает сайт парка, в ходе панельных дискуссий участники обсудили реальные кейсы инвестиционных проектов в Беларуси, а также возможности их финансирования. Рядом юридических компаний высказаны мнения по возможностям снижения санкционного давления и возможностях переориентации на новые рынки.

Организаторами форума выступили инвестиционно-консалтинговая компания ASER в партнерстве с СЗАО «Компания по развитию индустриального парка».