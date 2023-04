МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

КОМПАНИЯ ИЗ ЕГИПТА ЗАИНТЕРЕСОВАНА В ИНВЕСТИРОВАНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА НЕДВИЖИМОСТИ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ

12:41 20.04.2023 В комитете экономики Могилевского облисполкома прошла встреча с представителем строительной компании Bonian For Construction And Investment (Египет) Ольгой Буффар. Как сообщает Могилевское агентство регионального развития (МАРР), встреча состоялась в развитие договоренностей с генеральным директором компании Bonian Хашимом Насром, который в ходе посещения Могилева в феврале 2022 года выразил заинтересованность в инвестировании строительства коммерческой недвижимости на территории Могилевской области. Представитель арабской компании презентовала несколько типов жилой застройки, предлагаемых для строительства на территории Могилева и Могилевского района: многоэтажная многоквартирная жилая застройка, среднеэтажная жилая застройка, малоэтажная жилая застройка типа «Таунхаус». На встрече были обсуждены площадки, предварительно отобранные инвестором для размещения малоэтажной блокированной застройки «Таунхаус» на территории Могилевского района, а также инвестиционная площадка для многоэтажной жилой застройки на территории Могилева в районе улицы Гагарина и проспекта Шмидта. Достигнута договоренность о визите официальной делегации компании Bonian For Construction And Investment в Могилевскую область с целью более детального изучения инвестиционных площадок и участия в Международном экономическом форуме «Мельница успеха. Презентация потенциала предприятий Могилевской области», который состоится 24-25 мая в Бобруйске.