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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
КОМПАНИЯ ИЗ ЕГИПТА ЗАИНТЕРЕСОВАНА В ИНВЕСТИРОВАНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА НЕДВИЖИМОСТИ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ
12:41 20.04.2023
В комитете экономики Могилевского облисполкома прошла встреча с представителем строительной компании Bonian For Construction And Investment (Египет) Ольгой Буффар.
Как сообщает Могилевское агентство регионального развития (МАРР), встреча состоялась в развитие договоренностей с генеральным директором компании Bonian Хашимом Насром, который в ходе посещения Могилева в феврале 2022 года выразил заинтересованность в инвестировании строительства коммерческой недвижимости на территории Могилевской области.
Представитель арабской компании презентовала несколько типов жилой застройки, предлагаемых для строительства на территории Могилева и Могилевского района: многоэтажная многоквартирная жилая застройка, среднеэтажная жилая застройка, малоэтажная жилая застройка типа «Таунхаус».
На встрече были обсуждены площадки, предварительно отобранные инвестором для размещения малоэтажной блокированной застройки «Таунхаус» на территории Могилевского района, а также инвестиционная площадка для многоэтажной жилой застройки на территории Могилева в районе улицы Гагарина и проспекта Шмидта.
Достигнута договоренность о визите официальной делегации компании Bonian For Construction And Investment в Могилевскую область с целью более детального изучения инвестиционных площадок и участия в Международном экономическом форуме «Мельница успеха. Презентация потенциала предприятий Могилевской области», который состоится 24-25 мая в Бобруйске.
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