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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРОДУКЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ КОНЦЕРНА «БЕЛГОСПИЩЕПРОМ» ПРЕДСТАВЛЕНА В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
10:15 20.04.2023
Делегация Беларуси находится с официальным визитом в Рязанской области. Об этом сообщает Telegram-канал концерна «Белгоспищепром».
В рамках визита заместитель председателя концерна Александр Яковчиц обсудил с заместителем председателя правительства Рязанской области Юлией Шлаковой перспективы сотрудничества, развитие партнерских отношений Рязанской области и Беларуси.
В рамках визита белорусской делегации в Рязанскую область состоялась встреча Александра Яковчица с торговыми сетями Рязани и Рязанской области, на которой презентовалась продукция предприятий концерна, обсуждались перспективы сотрудничества и интерес к белорусской продукции. Рязанская сторона отметила высокий спрос у потребителей на белорусский товар, а также его высокое качество продуктов питания.
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