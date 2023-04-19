МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ПРОДУКЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ КОНЦЕРНА «БЕЛГОСПИЩЕПРОМ» ПРЕДСТАВЛЕНА В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

10:15 20.04.2023 Делегация Беларуси находится с официальным визитом в Рязанской области. Об этом сообщает Telegram-канал концерна «Белгоспищепром». В рамках визита заместитель председателя концерна Александр Яковчиц обсудил с заместителем председателя правительства Рязанской области Юлией Шлаковой перспективы сотрудничества, развитие партнерских отношений Рязанской области и Беларуси. В рамках визита белорусской делегации в Рязанскую область состоялась встреча Александра Яковчица с торговыми сетями Рязани и Рязанской области, на которой презентовалась продукция предприятий концерна, обсуждались перспективы сотрудничества и интерес к белорусской продукции. Рязанская сторона отметила высокий спрос у потребителей на белорусский товар, а также его высокое качество продуктов питания.