План сотрудничества министерств иностранных дел Беларуси и Казахстана на 2023-2024 годы подписан на очередном раунде белорусско-казахстанских межмидовских консультациях, которые прошли в Астане 19 апреля 2023 г.

Белорусскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Игорь Назарук, казахстанскую – заместитель министра иностранных дел Ермухамбет Конуспаев.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, на консультациях рассмотрены состояние и перспективы развития белорусско-казахстанского сотрудничества по широкому кругу вопросов, а также определены ключевые направления расширения двустороннего взаимодействия.

Особое внимание уделено теме дальнейшего углубления сотрудничества Беларуси и Казахстана в интеграционных структурах (СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС) и на международных площадках (ООН и ОБСЕ).

Стороны констатировали поступательное развитие белорусско-казахстанского диалога, ориентированного на последовательное расширение разноплановых контактов и укрепление взаимовыгодных торгово-экономических связей.

Подтверждена взаимная готовность к развитию дальнейшего взаимодействия по линии внешнеполитических ведомств двух стран.