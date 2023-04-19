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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МИД БЕЛАРУСИ И КАЗАХСТАНА ПОДПИСАЛИ ПЛАН СОТРУДНИЧЕСТВА ДО 2024 ГОДА
09:09 20.04.2023
План сотрудничества министерств иностранных дел Беларуси и Казахстана на 2023-2024 годы подписан на очередном раунде белорусско-казахстанских межмидовских консультациях, которые прошли в Астане 19 апреля 2023 г.
Белорусскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Игорь Назарук, казахстанскую – заместитель министра иностранных дел Ермухамбет Конуспаев.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, на консультациях рассмотрены состояние и перспективы развития белорусско-казахстанского сотрудничества по широкому кругу вопросов, а также определены ключевые направления расширения двустороннего взаимодействия.
Особое внимание уделено теме дальнейшего углубления сотрудничества Беларуси и Казахстана в интеграционных структурах (СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС) и на международных площадках (ООН и ОБСЕ).
Стороны констатировали поступательное развитие белорусско-казахстанского диалога, ориентированного на последовательное расширение разноплановых контактов и укрепление взаимовыгодных торгово-экономических связей.
Подтверждена взаимная готовность к развитию дальнейшего взаимодействия по линии внешнеполитических ведомств двух стран.
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