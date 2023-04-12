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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


МИНЭНЕРГО БЕЛАРУСИ БУДЕТ СОТРУДНИЧАТЬ С РОСАТОМОМ В ОБЛАСТИ ТРЕНАЖЕРОСТРОЕНИЯ И ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ


13:59 19.04.2023

Организации Минэнерго Беларуси будут сотрудничать с госкорпорацией «Росатом» в области тренажеростроения и цифровых технологий. Соответствующее соглашение подписано сегодня на выставке «ТИБО» в Минске между ГПО «Белэнерго», ОАО «Белэнергоремналадка», АО «Инженерно-технический центр «Джэт» и страновым офисом госкорпорации «Росатом» в Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэнерго, документ предусматривает реализацию совместных проектов по применению в энергосистеме аналитических и полномасштабных тренажерных комплексов, разработке цифровых двойников технологических циклов электростанций, котельных и других энергообъектов, изучение и внедрение лучших практик в области эксплуатации энергетического оборудования.

Как отметил на церемонии подписания соглашения министр энергетики Виктор Каранкевич, Минэнерго уделяет обозначенным направлениям особое внимание, так как применение современных тренажеров на энергообъектах обеспечивает высокий уровень подготовки и повышения квалификации персонала, надежность работы энергетического оборудования.

«В нашей стране накоплен определенный опыт в этой сфере, есть соответствующие разработки. Мы заинтересованы в изучении возможностей организаций госкорпорации «Росатом» по данному направлению, - отметил министр. - Полагаю, наше взаимодействие будет взаимовыгодным».

Положительные примеры такого сотрудничества уже есть - при поддержке госкорпорации «Росатом» в учебном центре Белорусской атомной электростанции установлен и успешно эксплуатируется полномасштабный тренажер для подготовки персонала, который является точной копией пульта управления энергоблока атомной станции.

Результаты совместной работы в тренажеростроении и цифровой отрасли важны и с точки зрения импортозамещения, особенно сегодня - в условиях внешних ограничений и санкционного давления. «С подписанием соглашения мы сделаем очередной шаг по укреплению технологического суверенитета наших стран», - подчеркнул Виктор Каранкевич.

В целом сотрудничество Беларуси с госкорпорацией «Росатом» развивается по целому ряду направлений. Это не только строительство и эксплуатация БелАЭС, обращение с радиоактивными отходами, но и смежные отрасли – промышленность, ядерная медицина, электротранспорт. «Потенциал нашего партнерства не исчерпан, и впереди у нас - перспективные совместные проекты», - добавил министр.

Как было отмечено на церемонии, соглашение также откроет для организаций отрасли новые возможности как в части повышения качества работ по моделированию и проектированию узлов и комплектующих для энергооборудования, так и по проведению его виртуальных испытаний c использованием современных цифровых решений и новейших инструментов визуализации. Особое внимание будет уделено разработке и внедрению отечественного программного обеспечения для указанных целей.
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