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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ДЕЛЕГАЦИЯ БЕЛАРУСИ ОЗНАКОМИТСЯ С ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
12:15 19.04.2023
Делегация Беларуси во главе с председателем Витебского облисполкома Александром Субботиным находится с официальном визитом в Саратовской области.
Как сообщает Telegram-канал Витебского облисполкома, сегодня, 19 апреля, состоится встреча главой Саратовской области Романом Бусаргиным, в ходе которой будут обсуждаться вопросы расширения партнерских связей в сфере экономики, строительства, сельского хозяйства и другие. Представители белорусской стороны также ознакомятся с экономическим потенциалом Саратовской области, определят конкретные субъекты хозяйствования, формы и условия потенциального сотрудничества.
В ходе визита пройдет «круглый стол» по вопросам развития торгово-экономического сотрудничества и кооперационных связей, а также переговоры с компаниями российского региона и посещение местных предприятий.
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