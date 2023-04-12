Делегация Беларуси во главе с председателем Витебского облисполкома Александром Субботиным находится с официальном визитом в Саратовской области.

Как сообщает Telegram-канал Витебского облисполкома, сегодня, 19 апреля, состоится встреча главой Саратовской области Романом Бусаргиным, в ходе которой будут обсуждаться вопросы расширения партнерских связей в сфере экономики, строительства, сельского хозяйства и другие. Представители белорусской стороны также ознакомятся с экономическим потенциалом Саратовской области, определят конкретные субъекты хозяйствования, формы и условия потенциального сотрудничества.

В ходе визита пройдет «круглый стол» по вопросам развития торгово-экономического сотрудничества и кооперационных связей, а также переговоры с компаниями российского региона и посещение местных предприятий.