Министерство связи и информатизации Беларуси и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в рамках Международного ИКТ-форум «ТИБО-2023» 18 апреля 2023 года подписали два соглашения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсвязи и информатизации, подписаны соглашения об унификации нормативных правовых актов в сфере электросвязи и о реализации технических, организационных и иных мероприятий, направленных на предупреждение, выявление и пресечение нарушений порядка взаимного пропуска международного трафика на сетях электросвязи, обеспечение корректной маршрутизации, идентификации и тарификации роуминговых звонков на территории Союзного государства.

От Минсвязи Беларуси соглашения подписал министр связи и информатизации Константин Шульган, от Минцифры России - заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Андрей Заренин.