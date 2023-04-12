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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МИНСВЯЗИ БЕЛАРУСИ И МИНЦИФРЫ РОССИИ ПОДПИСАЛИ ДВА СОГЛАШЕНИЯ
10:53 19.04.2023
Министерство связи и информатизации Беларуси и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в рамках Международного ИКТ-форум «ТИБО-2023» 18 апреля 2023 года подписали два соглашения.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсвязи и информатизации, подписаны соглашения об унификации нормативных правовых актов в сфере электросвязи и о реализации технических, организационных и иных мероприятий, направленных на предупреждение, выявление и пресечение нарушений порядка взаимного пропуска международного трафика на сетях электросвязи, обеспечение корректной маршрутизации, идентификации и тарификации роуминговых звонков на территории Союзного государства.
От Минсвязи Беларуси соглашения подписал министр связи и информатизации Константин Шульган, от Минцифры России - заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Андрей Заренин.
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