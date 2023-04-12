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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
УКРАИНА ОТЗЫВАЕТ СВОЕГО ПОСЛА ИЗ БЕЛАРУСИ
10:16 19.04.2023
Украина отзывает своего посла в Беларуси Игоря Кизима для консультаций. Об этом говорится в заявлении МИД Украины.
«МИД Украины осуждает проведение Александром Лукашенко встречи 18 апреля в Минске с Денисом Пушилиным... Считаем встречу <...> очередным и вопиющим недружественным актом со стороны Республики Беларусь <...>. В связи с этим МИД Украины приняло решение вызвать посла Украины в Республике Беларусь Игоря Кизима для консультаций», - говорится в заявлении.
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