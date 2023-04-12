Украина отзывает своего посла в Беларуси Игоря Кизима для консультаций. Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

«МИД Украины осуждает проведение Александром Лукашенко встречи 18 апреля в Минске с Денисом Пушилиным... Считаем встречу <...> очередным и вопиющим недружественным актом со стороны Республики Беларусь <...>. В связи с этим МИД Украины приняло решение вызвать посла Украины в Республике Беларусь Игоря Кизима для консультаций», - говорится в заявлении.