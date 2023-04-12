Заместитель министра экономики Андрей Картун 18 апреля 2023 г. встретился с постоянным представителем ПРООН в Беларуси Александрой Соловьевой.

«Министерство экономики уже долгие годы сотрудничает с ПРООН, и мы заинтересованы в продолжении совместной работы в таких областях как региональное развитие, поддержка деловой инициативы, распространение и популяризация ESG-практик, а также в вопросах цифровизации и развитии «зеленой» экономики», – отметил заместитель министра экономики.

Как сообщает Telegram-канал Минэкономики, в ходе встречи стороны обсудили достигнутые за два года результаты реализации Страновой программы ПРООН для Республики Беларусь на 2021-2025 годы и перспективные направления партнерства по работе Лаборатории ПРООН по ускорению устойчивого развития.

Достигнута договоренность об активизации контактов на всех уровнях и проведении ряда совместных мероприятий по обозначенным направлениям.