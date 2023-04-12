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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МИНЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ И ПРООН НАМЕТИЛИ ТОЧКИ ДАЛЬНЕЙШЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА
09:06 19.04.2023
Заместитель министра экономики Андрей Картун 18 апреля 2023 г. встретился с постоянным представителем ПРООН в Беларуси Александрой Соловьевой.
«Министерство экономики уже долгие годы сотрудничает с ПРООН, и мы заинтересованы в продолжении совместной работы в таких областях как региональное развитие, поддержка деловой инициативы, распространение и популяризация ESG-практик, а также в вопросах цифровизации и развитии «зеленой» экономики», – отметил заместитель министра экономики.
Как сообщает Telegram-канал Минэкономики, в ходе встречи стороны обсудили достигнутые за два года результаты реализации Страновой программы ПРООН для Республики Беларусь на 2021-2025 годы и перспективные направления партнерства по работе Лаборатории ПРООН по ускорению устойчивого развития.
Достигнута договоренность об активизации контактов на всех уровнях и проведении ряда совместных мероприятий по обозначенным направлениям.
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