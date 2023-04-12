Семь белорусских компаний, которые аккредитованы в качестве брокеров ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ), стали брокерами и АО «Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа» (УзРТСБ). Об этом сообщает пресс-служба БУТБ.

Согласно информации, сообщается, представители БУТБ 12 апреля 2023 г. посетили центральный офис УзРТСБ, где приняли участие во втором совместном учебном семинаре, организованном в рамках реализации соглашения о стратегическом партнерстве, подписанного между биржами.

В состав белорусской делегации также вошли аккредитованные на БУТБ в качестве биржевых брокеров ОАО «Белресурсы» — управляющая компания холдинга «Белресурсы», ЧТУП «Белресурсброк», РУП «Белтаможсервис», ЗАО «БирЖэкс», ИП Сокол Любовь Леонтьевна, ООО «СтатусБрок», ООО «Центр брокерских услуг».

Специалисты УзРТСБ провели презентации торговых платформ биржи, рассказав о возможностях для зарубежных клиентов. В частности, было отмечено, что иностранные компании освобождены от уплаты комиссий при заключении внешнеторговых сделок. По итогам семинара белорусским компаниям были вручены сертификаты об аккредитации в качестве брокеров на УзРТСБ.

Как отметил председатель правления АО «Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа» Зиёвиддин Бадриддинов, взаимная аккредитация брокеров является очередным важным этапом реализации соглашения между биржами.

«Этот шаг будет способствовать дальнейшему наращиванию товарооборота между Узбекистаном и Беларусью посредством применения биржевых механизмов», - подчеркнул руководитель УзРТСБ.

Начальник управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Александр Башлий назвал событие историческим, поскольку брокеры двух бирж впервые прошли взаимную аккредитацию.

«Белорусские брокерские компании, аккредитованные сегодня на узбекской бирже, уже готовы приступить к практической реализации нашего соглашения и заключить первые сделки», - отметил А. Башлий.

На следующий же день белорусская делегация посетила Джизакскую область Узбекской Республики, где встретилась с первым заместителем хокима Абдували Мустановым и предпринимателями данного региона. Темой обсуждения стали вопросы увеличения взаимного товарооборота с использованием современных биржевых механизмов.

Представители БУТБ рассказали о новых возможностях, созданных для узбекских предпринимателей на основе межбиржевого взаимодействия между нашими странами, и разъяснили преимущества биржевых механизмов при заключении внешнеторговых сделок.

В завершение визита стороны договорились продолжить взаимовыгодное сотрудничество посредством широкого применения возможностей биржевой торговли.

Первый совместный семинар двух бирж прошел в Минске в феврале 2023 г. По его итогам 7 брокеров УзРТСБ аккредитовались на БУТБ.