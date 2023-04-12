Делегация Беларуси посетила Томскую область для ознакомления с передовыми российскими технологиями в области замыкания ядерного топливного цикла, вывода из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов и обращения с радиоактивными отходами.

Визит организовала Топливная компания Росатома «ТВЭЛ», которая является Интегратором российской атомной отрасли и Базовой организацией СНГ по данному направлению.

Сотрудники Министерства энергетики и Госатомнадзора, энергетики Белорусской АЭС и ГПО «Белэнерго», ученые Национальной академии наук Беларуси и представители других организаций посетили Томский политехнический университет, Сибирский химический комбинат в Северске (АО «СХК», предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ»), а также Северский филиал Национального оператора по обращению с радиоактивными отходами.

Как сообщает пресс-служба топливной компании Росатома «ТВЭЛ», на Сибирском химическом комбинате участники технического тура посетили площадку опытно-демонстрационного энергетического комплекса (ОДЭК), который строится в рамках стратегического отраслевого проекта «Прорыв». В состав ОДЭК энергоблок с инновационным реактором на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД 300 и объекты пристанционного топливного цикла – модуль фабрикации свежего уран-плутониевого топлива и модуль переработки облученного топлива. В технологической схеме отработавшее топливо после переработки будет направляться на рефабрикацию (повторное изготовление свежего топлива), обеспечивая практически полную автономность и независимость ОДЭК от внешних поставок энергоресурсов.

Также на площадке Сибирского химического комбината, который является одним из центров компетенций Интегратора по выводу из эксплуатации и обращению с РАО, эксперты из Беларуси изучили российский опыт и технологии в области заключительной стадии ядерного топливного цикла. На Радиохимическом заводе СХК белорусской делегации продемонстрировали инновационную установку остекловывания жидких радиоактивных отходов, где происходит кондиционирование – перевод РАО в форму боросиликатного стекла для последующей герметизации, паспортизации и безопасного хранения.

Кроме того, участники белорусской делегации посетили в Северске объект Национального оператора по обращению с радиоактивными отходами, осмотрели площадку строящегося сооружения для изоляции отходов третьего и четвертого классов.

Одним из важнейших мероприятий технического тура стало проведение экспертных консультаций по вопросам разработки концепции вывода из эксплуатации Белорусской АЭС, организации и управления процессом выбора площадок при размещении пунктов приповерхностного захоронения РАО, а также участия в интеграционных проектах Союзного Государства.

«В настоящее время мы формируем Союзную программу Российской Федерации и Республики Беларусь по вопросам обеспечения ядерной и радиационной безопасности в части обращения с ОЯТ, РАО и вывода из эксплуатации. АО «ТВЭЛ» как Базовая организация СНГ уже приняло порядка тридцати предложений. Реализация совместных проектов будет способствовать решению общих задач, связанных с радиационной и ядерной безопасностью», – отметил директор программ по выводу из эксплуатации АО «ТВЭЛ» Эдуард Никитин.

В ходе посещения Томского политехнического университета белорусская делегация побывала в Учебно-научном центре «Исследовательский ядерный реактор» Инженерной школы ядерных технологий, где ученые и студенты проводят работы по облученному графиту, барьерным глинистым материалам, обращению с ОЯТ и РАО, радиохимии. И.о. ректора ТПУ Леонид Сухих подчеркнул, что Томский Политех как опорный вуз и научно-технический партнер Росатома готов оказать содействие белорусским коллегам и в образовательной, и в научно-технической сфере.