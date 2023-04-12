МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ДОМ МЕБЕЛИ «БЕЛАРУСЬ» ОТКРЫЛСЯ В ФЕРГАНЕ

15:33 18.04.2023 В Фергане (Узбекистан) открылся дом мебели «Беларусь». Об этом сообщает Telegram-канал концерна «Беллесбумпром». Согласно информации, сейчас здесь представлена продукция трех отечественных фабрик: ОАО «ФанДОК», Ельской мебельной фабрики (филиал ОАО «Мозырский ДОК») и РУП «Завод газетной бумаги» (филиал домостроения). Утверждается, что белорусская мебель заинтересовала узбекскую сторону своим качеством и разнообразием, поэтому планируется расширить ассортимент, а также увеличить количество белорусских брендов, представленных в доме мебели.