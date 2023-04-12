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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ДОМ МЕБЕЛИ «БЕЛАРУСЬ» ОТКРЫЛСЯ В ФЕРГАНЕ
15:33 18.04.2023
В Фергане (Узбекистан) открылся дом мебели «Беларусь». Об этом сообщает Telegram-канал концерна «Беллесбумпром».
Согласно информации, сейчас здесь представлена продукция трех отечественных фабрик: ОАО «ФанДОК», Ельской мебельной фабрики (филиал ОАО «Мозырский ДОК») и РУП «Завод газетной бумаги» (филиал домостроения).
Утверждается, что белорусская мебель заинтересовала узбекскую сторону своим качеством и разнообразием, поэтому планируется расширить ассортимент, а также увеличить количество белорусских брендов, представленных в доме мебели.
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