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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МИНСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД ЗАКЛЮЧИЛ ДВА ДОГОВОРА С ТАТАРСТАНСКИМИ КОМПАНИЯМИ
13:35 18.04.2023
Минский подшипниковый завод заключил два договора с татарстанскими компаниями. Об этом сообщает Telegram-канал холдинга «Белорусская металлургическая компания».
Согласно информации, визит делегации Татарстана на МПЗ состоялся 12-13 апреля. Во встрече принимали участие заместитель премьер-министра Беларуси Петр Пархомчик и заместитель премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев.
По завершении визита были заключены договоры с АО «Казанское моторостроительное ПО» и АО «Производственная торгово-финансовая компания «Завод транспортного электрооборудования» (Набережные Челны).
В настоящее время прорабатывается вопрос заключения договора на серийные поставки с ПАО «КАМАЗ» (Набережные Челны).
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