МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

МИНСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД ЗАКЛЮЧИЛ ДВА ДОГОВОРА С ТАТАРСТАНСКИМИ КОМПАНИЯМИ

13:35 18.04.2023 Минский подшипниковый завод заключил два договора с татарстанскими компаниями. Об этом сообщает Telegram-канал холдинга «Белорусская металлургическая компания». Согласно информации, визит делегации Татарстана на МПЗ состоялся 12-13 апреля. Во встрече принимали участие заместитель премьер-министра Беларуси Петр Пархомчик и заместитель премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев. По завершении визита были заключены договоры с АО «Казанское моторостроительное ПО» и АО «Производственная торгово-финансовая компания «Завод транспортного электрооборудования» (Набережные Челны). В настоящее время прорабатывается вопрос заключения договора на серийные поставки с ПАО «КАМАЗ» (Набережные Челны).