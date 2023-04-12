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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
НАЧАТА РАЗРАБОТКА НОВОЙ ПРОГРАММЫ ДВУСТОРОННЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА РЕГИОНОВ БЕЛАРУСИ И РОССИИ
10:07 18.04.2023
Начата разработка новой программы двустороннего сотрудничества регионов Беларуси и России. Об этом сообщает Telegram-канал Минэкономики.
Концепция документа была разработана отделом международной технической помощи НИЭИ Минэкономики совместно с Министерством иностранных дел Российской Федерации.
Идея нового формата взаимодействия регионов – посредством инструмента «трансграничное сотрудничество», получила широкую поддержку.
По итогам переговоров заместителя министра экономического развития Российской Федерации Дмитрия Вольвача с заместителем министра экономики Беларуси Алесей Абраменко достигнута договоренность о совместной разработке пилотной программы и ее последующей реализации.
Планируется, что в ней будут принимать участие по шесть регионов из обеих стран. Отбор проектов для последующего финансирования будет проводиться на конкурсной основе.
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