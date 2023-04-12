МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

МИД РЕКОМЕНДУЕТ БЕЛОРУССКИМ ГРАЖДАНАМ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ ОТ ПОСЕЩЕНИЯ СУДАНА

09:18 18.04.2023 МИД рекомендует белорусам воздержаться от посещения Судана. «В связи с сохраняющейся сложной внутренней обстановкой в Судане белорусским гражданам необходимо воздержаться от посещения данной страны до полной стабилизации ситуации», - говорится в в сообщении МИД Беларуси. Ведомство публикует телефоны экстренной консульской помощи: Посольство Республики Беларусь в Каире: +202 374 99 171, +202 333 89 545, +20 121 058 5976; Почетное консульство Республики Беларусь в Судане: +249 912 390 524, +249 912 307 774.