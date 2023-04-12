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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МИД РЕКОМЕНДУЕТ БЕЛОРУССКИМ ГРАЖДАНАМ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ ОТ ПОСЕЩЕНИЯ СУДАНА
09:18 18.04.2023
МИД рекомендует белорусам воздержаться от посещения Судана.
«В связи с сохраняющейся сложной внутренней обстановкой в Судане белорусским гражданам необходимо воздержаться от посещения данной страны до полной стабилизации ситуации», - говорится в в сообщении МИД Беларуси.
Ведомство публикует телефоны экстренной консульской помощи:
Посольство Республики Беларусь в Каире: +202 374 99 171, +202 333 89 545, +20 121 058 5976;
Почетное консульство Республики Беларусь в Судане: +249 912 390 524, +249 912 307 774.
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