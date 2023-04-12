ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш» совместно с ООО «Армяно-Белорусский Торговый дом «Ар-Бе» с 10 по 14 апреля провели ряд выездных переговоров с представителями аграрно-промышленного комплекса Армении.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в ходе визитов аграрии смогли ознакомиться с полным комплексом машин, производимых холдингом «Бобруйскагромаш».

Кроме того, с учетом особенностей земледелия в Армении, представители АПК смогли поделиться своими пожеланиями по внесению индивидуальных изменений в некоторые машины.

По итогам мониторинга прошли переговоры с генеральным директором ООО «Армяно-Белорусский Торговый дом «Ар-Бе», в рамках которых были определены основные направления сотрудничества на 2023 год, и дальнейшего увеличения объемов реализуемой техники в Армению.