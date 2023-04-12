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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БОБРУЙСКАГРОМАШ ПЛАНИРУЕТ УВЕЛИЧИТЬ ПОСТАВКИ ТЕХНИКИ В АРМЕНИЮ
17:07 17.04.2023
ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш» совместно с ООО «Армяно-Белорусский Торговый дом «Ар-Бе» с 10 по 14 апреля провели ряд выездных переговоров с представителями аграрно-промышленного комплекса Армении.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в ходе визитов аграрии смогли ознакомиться с полным комплексом машин, производимых холдингом «Бобруйскагромаш».
Кроме того, с учетом особенностей земледелия в Армении, представители АПК смогли поделиться своими пожеланиями по внесению индивидуальных изменений в некоторые машины.
По итогам мониторинга прошли переговоры с генеральным директором ООО «Армяно-Белорусский Торговый дом «Ар-Бе», в рамках которых были определены основные направления сотрудничества на 2023 год, и дальнейшего увеличения объемов реализуемой техники в Армению.
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