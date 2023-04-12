Беларусь и Китай будут развивать сотрудничество в области станкостроения. Договоренность об этом достигнута по итогам визита делегации Министерства промышленности Беларуси во главе с заместителем министра Александром Ефимовым в Китай.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома, члены делегации, в составе которой были представители ОАО «Институт Белоргстанкинпром», посетили ряд китайских станкостроительных предприятий и ознакомились с ассортиментом выпускаемой продукции. Во время встреч стороны высказали заинтересованность в развитии взаимовыгодных контактов.

Обсуждение вариантов сотрудничества продолжилось во время посещения международной выставки станков и машинного оборудования CIMT-2023 в Пекине.

Кроме того, состоялись переговоры между Министерством промышленности Беларуси и китайской национальной машиностроительной корпорацией Sinomach по вопросам сотрудничества по широкому спектру направлений, в том числе в области сельхозмашиностроения и металлургии.

«Китай выступает главным стратегическим партнером Беларуси среди стран дальней дуги. Недавний государственный визит Президента Беларуси в КНР создал максимально благоприятные условия для взаимовыгодных двусторонних контактов. И достигнутые договоренности теперь необходимо наполнять конкретным содержанием. Визит делегации Министерства промышленности Беларуси в Китай продемонстрировал высокую заинтересованность и готовность к сотрудничеству наших китайских партнеров. Теперь необходимо детально отработать механизмы реализации совместных проектов», – прокомментировал Александр Ефимов.