Председатель Белорусской торгово-промышленной палаты (БелТПП) Михаил Мятликов, заместитель председателя БелТПП Денис Мелешкин встретились с заместителем председателя Союза «Торгово-промышленная палата Республики Татарстан» Маратом Ахматовым в рамках визита делегации деловых кругов Татарстана в Минск.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БелТПП, в ходе встречи рассмотрены перспективы расширения сотрудничества деловых кругов двух стран в целях развития белорусско-российских региональных торгово-экономических отношений.

Кроме того, обсуждены основные направления межпалатовского взаимодействия, в том числе возможности обмена опытом по цифровизации услуг, оказываемых предприятиям, и организации совместных мероприятий в 2023 году.

Марат Ахматов пригласил руководство БелТПП и представителей белорусских предприятий принять участие в XIV Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum», который пройдет в Казани 18-19 мая.