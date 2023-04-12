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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ТПП БЕЛАРУСИ И ТАТАРСТАНА ОБСУДИЛИ РАСШИРЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА ДЕЛОВЫХ КРУГОВ
10:25 14.04.2023
Председатель Белорусской торгово-промышленной палаты (БелТПП) Михаил Мятликов, заместитель председателя БелТПП Денис Мелешкин встретились с заместителем председателя Союза «Торгово-промышленная палата Республики Татарстан» Маратом Ахматовым в рамках визита делегации деловых кругов Татарстана в Минск.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БелТПП, в ходе встречи рассмотрены перспективы расширения сотрудничества деловых кругов двух стран в целях развития белорусско-российских региональных торгово-экономических отношений.
Кроме того, обсуждены основные направления межпалатовского взаимодействия, в том числе возможности обмена опытом по цифровизации услуг, оказываемых предприятиям, и организации совместных мероприятий в 2023 году.
Марат Ахматов пригласил руководство БелТПП и представителей белорусских предприятий принять участие в XIV Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum», который пройдет в Казани 18-19 мая.
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