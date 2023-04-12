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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПОСОЛ БЕЛАРУСИ ОБСУДИЛ С ГЛАВОЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА УЧАСТИЕ В МАСШТАБНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ РЕФОРМЕ ГОРОДА
09:22 14.04.2023
Посол Беларуси в РФ Дмитрий Крутой обсудил с главой Санкт-Петербурга Александром Бегловым участие белорусских производителей в масштабной транспортной реформе города на Неве. Об этом сообщает посольство Беларуси в РФ.
«Белорусские предприятия готовы своевременно выполнять как действующие контракты, так и нацелены на освоение выпуска с учетом потребностей города доработанных или абсолютно новых образцов пассажирской техники – автобусов особо большой вместимости, образцов техники третьего поколения, модернизированных электробусов, а также перронных электробусов», – отметил Дмитрий Крутой на состоявшейся 13 апреля встрече.
По его словам, особенно значимо для белорусской стороны участие в проекте по закупке крупной партии электробусов, в запуске нового трамвайного маршрута под рабочим названием «Славянка».
Во время переговоров стороны подтвердили заинтересованность продолжения сотрудничества, а также в расширении линейки коммунальной техники, поставляемой белорусскими производителями в российскую Северную столицу.
Дмитрий Крутой подтвердил готовность белорусских предприятий выполнить заявки на поставку коммунальных машин для нужд Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга для содержания дорог, а также садово-паркового и лесопаркового хозяйства города.
Перспективное направление сотрудничества – организация сборочного производства техники МАЗ для выпуска в Санкт-Петербурге комбинированных дорожных машин.
По словам посла, белорусская сторона заинтересована в реализации данного проекта. Вопрос достаточно глубоко изучен Минским автомобильным заводом в отношении комбинированных дорожных машин.
Реалистичным форматом сотрудничества также может быть организация сборки коммунальной техники на базе шасси МАЗ, закупаемых напрямую на Минском автомобильном заводе.
«Готовы рассматривать предложения о возможных партнерах, которых рекомендует правительство Санкт-Петербурга, для реализации проекта по одной из предложенных схем», – подтвердил Дмитрий Крутой.
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