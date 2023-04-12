Посол Беларуси в РФ Дмитрий Крутой обсудил с главой Санкт-Петербурга Александром Бегловым участие белорусских производителей в масштабной транспортной реформе города на Неве. Об этом сообщает посольство Беларуси в РФ.

«Белорусские предприятия готовы своевременно выполнять как действующие контракты, так и нацелены на освоение выпуска с учетом потребностей города доработанных или абсолютно новых образцов пассажирской техники – автобусов особо большой вместимости, образцов техники третьего поколения, модернизированных электробусов, а также перронных электробусов», – отметил Дмитрий Крутой на состоявшейся 13 апреля встрече.

По его словам, особенно значимо для белорусской стороны участие в проекте по закупке крупной партии электробусов, в запуске нового трамвайного маршрута под рабочим названием «Славянка».

Во время переговоров стороны подтвердили заинтересованность продолжения сотрудничества, а также в расширении линейки коммунальной техники, поставляемой белорусскими производителями в российскую Северную столицу.

Дмитрий Крутой подтвердил готовность белорусских предприятий выполнить заявки на поставку коммунальных машин для нужд Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга для содержания дорог, а также садово-паркового и лесопаркового хозяйства города.

Перспективное направление сотрудничества – организация сборочного производства техники МАЗ для выпуска в Санкт-Петербурге комбинированных дорожных машин.

По словам посла, белорусская сторона заинтересована в реализации данного проекта. Вопрос достаточно глубоко изучен Минским автомобильным заводом в отношении комбинированных дорожных машин.

Реалистичным форматом сотрудничества также может быть организация сборки коммунальной техники на базе шасси МАЗ, закупаемых напрямую на Минском автомобильном заводе.

«Готовы рассматривать предложения о возможных партнерах, которых рекомендует правительство Санкт-Петербурга, для реализации проекта по одной из предложенных схем», – подтвердил Дмитрий Крутой.