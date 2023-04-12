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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ И ОАЭ ОБСУДИЛИ БУДУЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ О СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛЕ УСЛУГАМИ
16:10 13.04.2023
13 апреля 2032 г. между Министерством экономики Беларуси и Министерством экономики Объединенных Арабских Эмиратов состоялись технические консультации по проекту технического задания на переговоры по соглашению о свободной торговле услугами и осуществлении инвестиций между Беларусью и ОАЭ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, в ходе встречи обсуждалось содержание будущего соглашения (торговля услугами, осуществление инвестиций, передвижение физических лиц), подходы к формированию обязательств, а также иные вопросы, связанные с проведением переговоров по соглашению.
Возможность заключения услужно-инвестиционного соглашения между Беларусью и ОАЭ прорабатывается с декабря 2022 года в контексте дополнения товарных договоренностей ЕАЭС-ОАЭ вопросами торговли услугами и осуществлении инвестиций.
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