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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ВЛАСТИ БЕЛАРУСИ ПРЕДЛАГАЮТ ТАТАРСТАНУ РАСШИРЯТЬ НОМЕНКЛАТУРУ ВЗАИМНЫХ ПОСТАВОК И СОЗДАВАТЬ СП
14:57 13.04.2023
Беларуси и Татарстану надо «во что бы то ни стало» расширять номенклатуру взаимных поставок, кооперацию и создавать совместные предприятия. Об этом заявил Лукашенко во время встречи 13 апреля с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.
"Мы делаем очень большую ставку в сотрудничестве с Россией на промышленную сферу…", - заявил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
По его словам, итоги совместной работы уже видны. Он привел в пример сотрудничество в сфере промышленности с Татарстаном. В Казани функционирует Торгово-производственная компания МТЗ-Татарстан. Сегодня она стала хабом по реализации продукции многих белорусских предприятий. А Минский моторный завод совместно с татарстанскими партнерами создает современные газовые двигатели.
"Неплохо было бы, если бы вы помогли ускорить их сертификацию и запуск в серийное производство", - сказал Лукашенко.
Министерство промышленности Беларуси и КАМАЗ договорились об углублении кооперации по производству различных автокомпонентов, узлов, агрегатов и микроэлектроники.
"Надо просто быстрее это делать. Надо ускоряться. Время нас заставляет ускоряться", - отметил Лукашенко.
Казанский авиационный завод вернулся к массовому производству пассажирского самолета Ту-214. Лукашенко отметил, что в Беларуси готовы наладить выпуск ряда компонентов к этому самолету.
"Мы сегодня производим почти полтысячи деталей для российских самолетов", - обратил внимание он.
"Большие возможности открывает сфера информационных технологий и цифровой экономики. Наши возможности вы знаете. Если мы здесь скооперируемся вместе с вами, значит, получим также хороший эффект на перспективу", - сказал Лукашенко.
Делегация Татарстана, которая сейчас посещает с визитом нашу страну, включает представителей более 20 компаний. А всего около 335 компаний Татарстана активно работают с партнерами в Беларуси. Объем взаимной торговли за последние два года стабильно превышает $1 млрд. Но белорусская сторона считает, что пора существенным образом нарастить сотрудничество и выйти на уровень $2 млрд.
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