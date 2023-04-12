ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
13.04.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ВЛАСТИ БЕЛАРУСИ ПРЕДЛАГАЮТ ТАТАРСТАНУ РАСШИРЯТЬ НОМЕНКЛАТУРУ ВЗАИМНЫХ ПОСТАВОК И СОЗДАВАТЬ СП


14:57 13.04.2023

Беларуси и Татарстану надо «во что бы то ни стало» расширять номенклатуру взаимных поставок, кооперацию и создавать совместные предприятия. Об этом заявил Лукашенко во время встречи 13 апреля с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

"Мы делаем очень большую ставку в сотрудничестве с Россией на промышленную сферу…", - заявил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

По его словам, итоги совместной работы уже видны. Он привел в пример сотрудничество в сфере промышленности с Татарстаном. В Казани функционирует Торгово-производственная компания МТЗ-Татарстан. Сегодня она стала хабом по реализации продукции многих белорусских предприятий. А Минский моторный завод совместно с татарстанскими партнерами создает современные газовые двигатели.

"Неплохо было бы, если бы вы помогли ускорить их сертификацию и запуск в серийное производство", - сказал Лукашенко.

Министерство промышленности Беларуси и КАМАЗ договорились об углублении кооперации по производству различных автокомпонентов, узлов, агрегатов и микроэлектроники.

"Надо просто быстрее это делать. Надо ускоряться. Время нас заставляет ускоряться", - отметил Лукашенко.

Казанский авиационный завод вернулся к массовому производству пассажирского самолета Ту-214. Лукашенко отметил, что в Беларуси готовы наладить выпуск ряда компонентов к этому самолету.

"Мы сегодня производим почти полтысячи деталей для российских самолетов", - обратил внимание он.

"Большие возможности открывает сфера информационных технологий и цифровой экономики. Наши возможности вы знаете. Если мы здесь скооперируемся вместе с вами, значит, получим также хороший эффект на перспективу", - сказал Лукашенко.

Делегация Татарстана, которая сейчас посещает с визитом нашу страну, включает представителей более 20 компаний. А всего около 335 компаний Татарстана активно работают с партнерами в Беларуси. Объем взаимной торговли за последние два года стабильно превышает $1 млрд. Но белорусская сторона считает, что пора существенным образом нарастить сотрудничество и выйти на уровень $2 млрд.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.04.2023
валюта курс
EUR 3.2279
USD 2.9535
RUB 3.6111
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.04.2023
валюта курс +/-
EUR 3.2515 +0.0115
USD 2.9441 -0.0094
RUB 3.6116 +0.0005
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.04.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2050 3.2150
USD 2.9370 2.9470
RUB 2.7000 3.6300
подробнее

Конвертация в банках
на 12.04.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0880 1.0915
EUR/RUB 88.4000 117.2000
USD/RUB 81.0000 107.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте