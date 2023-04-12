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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
НАН БЕЛАРУСИ И «СКОЛКОВО» НАМЕРЕНЫ РЕАЛИЗОВЫВАТЬ СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ
12:55 13.04.2023
Председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков и председатель правления фонда «Сколково» Игорь Дроздов обсудили на встрече 12 апреля перспективные направления сотрудничества и механизм реализации совместных проектов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, сейчас ведется работа над созданием центра «Сколково». Ученые, специалисты из других сфер и бизнесмены создают разработки мирового уровня в пяти направлениях: ядерные технологии, космические технологии и телекоммуникации, энергоэффективность и энергосбережение, биомедицинские технологии, стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение.
По словам председателя Президиума НАН Беларуси В. Гусакова, главное — эффективность сотрудничества для экономик Беларуси и России.
«Мы сегодня активно взаимодействуем с целым рядом научных центров Российской Федерации и регионов. Для нас Россия — приоритет. Мы должны вместе работать. Но главное… — это эффективность», - отметил В. Гусаков.
Председатель правления фонда «Сколково» И. Дроздов отметил, что наибольший интерес для российских специалистов представляют именно микроэлектроника и беспилотные летательные аппараты.
Гости ознакомились с последними разработками ученых на постоянно действующей выставке «Достижения науки – производству». В программе – посещение ГНУ «Институт физики им.Б.И.Степанова НАН Беларуси» и ГНУ «Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси».
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