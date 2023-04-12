Посол Беларуси в Индии Андрей Ржеусский обсудил с государственным министром финансов Республики Индия Бхаватом Карадом вопросы белорусско-индийского сотрудничества в банковской и страховой областях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе состоявшейся 12 апреля 2023 года встречи предметно рассмотрены пути облегчения взаимодействия между белорусскими и индийскими страховыми и перестраховочными компаниями и регуляторами данной сферы.

Достигнуты договоренности об оказании содействия со стороны Министерства финансов Индии укреплению межбанковских связей и дальнейшему расширению контактов перестраховочных организаций обеих стран.