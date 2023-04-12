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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЛУКАШЕНКО ОДОБРИЛ ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ О ГАБАРИТАХ ТРАНСПОРТА В ЕАЭС
10:08 13.04.2023
Лукашенко указом № 103 от 12 апреля 2023 года одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект соглашения о допустимых массах, осевых нагрузках и габаритах транспортных средств при движении по автомобильным дорогам государств - членов Евразийского экономического союза, включенным в евразийские транспортные коридоры, сообщает его пресс-служба.
На проведение переговоров по проекту соглашения уполномочено Министерство транспорта и коммуникаций, а правительство - на подписание документа при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.
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