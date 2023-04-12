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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ И ВЕНГРИЯ ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В СФЕРЕ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ


09:05 13.04.2023

Беларусь и Венгрия подписали меморандум о сотрудничестве в сфере ядерной энергетики. Документ подписан в рамках 11-го заседания межправительственной белорусско-венгерской комиссии по экономическому сотрудничеству, которое прошло в Вене.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД Беларуси, сопредседатели комиссии – министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник и министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто - подчеркнули необходимость поиска путей более полной реализации потенциала белорусско-венгерского сотрудничества. Министры отметили готовность продолжать работу по развитию экономических отношений, в том числе в самых передовых и технологичных сферах.

На заседании рассмотрены актуальные вопросы практического взаимодействия в экономической и инвестиционной сферах. Основной акцент сделан на перспективах сотрудничества в области сельского хозяйства, промышленности, энергетики, управления водными ресурсами. Обсуждены вопросы научно-исследовательской деятельности и образования.

Подчеркнут взаимный интерес к прагматичному и открытому диалогу, выстраиванию прочных связей на отраслевом и экспертном уровнях.

Участниками комиссии обсуждены и проанализированы конкретные экономические и инвестиционные проекты, намечен механизм их последующей реализации.

В рамках встречи глав внешнеполитических ведомств Беларуси и Венгрии в формате «один на один» обсужден широкий спектр вопросов двусторонней повестки с акцентом на торгово-экономическое взаимодействие. Министры договорились о приоритетных направлениях развития двусторонних отношений на ближайшую перспективу. Согласовали также наполнение и ход реализации мероприятий в рамках программы сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран на 2023 год, подписанной ранее в Минске. Обсуждена ситуация на мировой арене, а также в европейском и евразийском регионах.

Совместно с венгерским коллегой С. Алейник принял участие в открытии делового форума, проходящего в рамка межправительственной комиссии. На форуме представлены свыше 70 предприятий различных секторов экономики и бизнес-структур из Беларуси и Венгрии.

В ходе визита состоялась также встреча главы внешнеполитического ведомства Беларуси с министром сельского хозяйства Венгрии Иштваном Надем. Стороны обсудили сотрудничество в аграрной сфере, подчеркнули важность создания и деятельность отраслевой рабочей группы.

Белорусская делегация посетила торгово-сервисный центр ОАО «Беларус Трактор» в городе Хорт. Состоялась встреча с руководством и сотрудниками предприятия, обсуждены перспективы дальнейшей деятельности.

В рамках визита прошли переговоры министра с руководством ряда крупных венгерских компаний.
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