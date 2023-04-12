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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛГОСПИЩЕПРОМ ПЛАНИРУЕТ ПОДПИСАТЬ РЯД СОГЛАШЕНИЙ НА ПОСТАВКУ В ТАДЖИКИСТАН ПИВОВАРЕННОГО СОЛОДА И ПРОДПРОДУКЦИИ
16:28 12.04.2023
Председатель концерна «Белгоспищепром» Олег Жидков вместе с руководителями предприятий, входящих в состав концерна, находится с официальным визитом в Таджикистане.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, по итогам визита планируется подписать ряд торговых соглашений на поставку в Таджикистан пивоваренного солода, кондитерских изделий и другой продовольственной продукции.
Отмечается, что в Душанбе уже прошли первые переговоры с участием представителей кондитерской фабрики «Слодыч» и Слуцкого сахарорафинадного комбината.
Запланирован и ряд мероприятий, в числе которых встречи с министром сельского хозяйства Таджикистана, председателем таджикской части белорусско-таджикской межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества Курбоном Хакимзода, министром промышленности и новых технологий Шерали Кабиром, директором Агентства по государственным материальным резервам при правительстве Таджикистана Нурмахмадом Ахмадзода, переговоры с ведущими таджикскими розничными торговыми сетями «Пайкар», «Евар», «Ашан» в Душанбе, с председателем Согдийской области Раджаббоем Ахмадзода, ведущим оптовым оператором региона ООО «АМИД» и другими представителями таджикского бизнеса в городе Худжанд.
Визит проводится при информационной и организационной поддержке посольства Беларуси в Республике Таджикистан.
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