Готовность увеличивать объемы закупок продукции деревообработки на торгах Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ), а также развивать сотрудничество по другим перспективным товарным направлениям подтвердил директор лесопромышленного подразделения китайской корпорации Xiamen Xiangyu Group Corporation (XMXYG) Хуан Цзиньцзинь во время переговоров с руководством БУТБ, состоявшихся 11 апреля в центральном офисе биржи.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, корпорация XMXYG входит в список 500 крупнейших компаний мира по версии журнала «Fortune» (Fortune Global 500), а с марта 2022 г. ее дочернее предприятие Xiamen Xiangyu Superchain Supply Chain Development Co., Ltd. регулярно участвует в торгах пиломатериалами на белорусской биржевой площадке. За это время XMXYG приобрела через БУТБ почти 10 тыс. куб. м пилопродукции на сумму около $2 млн.

«В целом мы очень довольны результатами нашей работы на белорусском рынке. При этом своими успехами мы во многом обязаны биржевой торговой площадке, которая обеспечила нам доступ к ведущим деревообрабатывающим предприятиям страны. Благодаря бирже мы уже приобрели четыре поезда пиломатериалов и твердо намерены продолжить сотрудничество в таком же ключе, поступательно наращивая объемы закупок. Отдельно хотелось бы отметить специальные торговые сессии по реализации пилопродукции в Китай с доставкой до пункта назначения. По нашему мнению, это одно из важнейших преимуществ вашей электронной платформы, так как в данном случае иностранный покупатель получает „все в одном“: товар, контроль исполнения сделки и логистику», — считает представитель XMXYG. Он также выразил заинтересованность в расширении перечня товаров, которые корпорация закупает на БУТБ, причем не только в сегменте лесной промышленности.

В этой связи заместитель председателя правления БУТБ Алексей Мацевило предложил китайской стороне рассмотреть возможность участия в торгах продукцией сельского хозяйства и в первую очередь рапсовым маслом, которое пользуется стабильным спросом в Китае и в прошлом году уже поставлялось на рынок Поднебесной через биржу.

«У нас аккредитованы все крупнейшие предприятия масложировой отрасли, которые активно применяют биржевой механизм для диверсификации экспортных поставок. Одного только рапсового масла за прошлый год было реализовано более чем на $42 млн, в том числе в рамках импортных сделок, совершенных китайскими участниками. Поэтому с учетом значительных производственных мощностей белорусских маслоэкстракционных заводов данное направление может стать новой точкой роста для вашего бизнеса в Беларуси», - подчеркнул Алексей Мацевило.

В настоящее время на БУТБ аккредитованы 117 китайских компаний, две из которых имеют статус биржевых брокеров.