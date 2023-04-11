В рамках проходящего 11-12 апреля заседания белорусско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству состоялось заседание рабочей группы по сотрудничеству в сфере туризма.

Белорусскую часть рабочей группы возглавила директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Ирина Воронович, венгерскую - программный директор Департамента туристической дипломатии Венгерского Агентства по туризму Марта Фазекаш.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном агентстве по туризму, стороны обменялись информацией о текущем состоянии дел в сфере туризма Беларуси и Венгрии, отметили интерес белорусских туристов в посещении Венгрии, включая оз. Балатон, Будапешт и иные достопримечательности; венгерских туристов в посещении Беларуси – в рамках безвизовых режимов въезда (зона Брест, Августовский канал – 10 дней, Национальный аэропорт – 30 дней). Рассмотрели вопрос взаимной заинтересованности венгерских и белорусских туристов в посещении обеих стран в рамках комбинированных туров.

В ходе заседания обсуждались вопросы: развития сотрудничества в сфере туризма, содействия участию белорусских и венгерских туристских организаций в профильных выставках, семинарах и других мероприятиях, а также обмена информацией о нормативных правовых актах, регулирующих развитие туризма.