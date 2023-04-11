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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
КОНЦЕРН «БЕЛЛЕГПРОМ» ПЛАНИРУЕТ ОТКРЫТЬ ШОУРУМ В СТОЛИЦЕ АРМЕНИИ
10:43 12.04.2023
Шоурум с товарами предприятий Беллегпрома вскоре появится в одном из крупнейших торговых центров Еревана. Об этом стало известно по итогам переговоров белорусской делегации с армянской стороной.
Представители Беллегпрома во главе с председателем концерна Татьяной Лугиной посещают с официальным визитом Армению.
Как сообщается на сайте концерна, планируется, что шоурум станет презентационной площадкой белорусской легкой промышленности, которая позволит установить новые бизнес-контакты и углубить сотрудничество с армянскими коллегами. В шоуруме будет представлен широкий ассортимент товаров от льняных и камвольных тканей до ковров.
Белорусская делегация провела встречи с заместителем министра экономики Армении Рафаэлем Геворгяном, послом Республики Беларусь в Республике Армения Александром Конюком, на которых обсуждались вопросы расширения сотрудничества и увеличения товарооборота Беларуси и Армении.
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