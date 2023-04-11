Беларусь предоставит гуманитарную помощь Турции и Сирии. Об этом говорится в постановлении Совмина № 238 от 10 апреля 2023 года.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, МЧС поручено отправить в Турцию поисково-спасательный отряд в составе 64 человек, пяти поисковых собак, четырех автомобилей в комплектации с оборудованием, техникой и снаряжением для выполнения аварийно-спасательных и других неотложных работ.

Кроме того, Турции будут переданы промтовары и лекарства на сумму 855 тыс. рублей.

В Сирию будут отправлены 45 военных медиков, а также переданы продовольствие, лекарства и промтовары на сумму 905 тыс. рублей.

Постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 6 февраля 2023 г.