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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ ОКАЖЕТ ГУМАНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ ТУРЦИИ И СИРИИ
09:15 12.04.2023
Беларусь предоставит гуманитарную помощь Турции и Сирии. Об этом говорится в постановлении Совмина № 238 от 10 апреля 2023 года.
Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, МЧС поручено отправить в Турцию поисково-спасательный отряд в составе 64 человек, пяти поисковых собак, четырех автомобилей в комплектации с оборудованием, техникой и снаряжением для выполнения аварийно-спасательных и других неотложных работ.
Кроме того, Турции будут переданы промтовары и лекарства на сумму 855 тыс. рублей.
В Сирию будут отправлены 45 военных медиков, а также переданы продовольствие, лекарства и промтовары на сумму 905 тыс. рублей.
Постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 6 февраля 2023 г.
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