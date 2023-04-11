Представители Госатомнадзора в составе белорусской делегации посещают 10-13 апреля АО «Сибирский химический комбинат» (РФ).

В рамках совместного белорусско-российского взаимодействия Госатомнадзор изучает российский опыт по технологиям обращения с радиоактивными отходами (РАО) на базе АО «Сибирский химический комбинат», осваивает подходы по обращению с РАО на примере сооружения пункта приповерхностного захоронения РАО филиала Северский.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госатомнадзоре, в ходе мероприятия предусмотрено обсуждение вопросов вывода из эксплуатации ядерных и радиационно опасных объектов и обращения с РАО с учетом необходимости совершенствования правового регулирования и соответствующей документации; ознакомление с российским опытом формирования национального оператора по обращению с РАО, его функциями, задачами.

Кроме того, планируется обсуждение вопросов организации и управлению процессом выбора площадок при размещении пунктов приповерхностного захоронения РАО.

Полученная информация и изученный опыт будут использованы при корректировке подходов по выбору площадок для пункта приповерхностного захоронения РАО.

В состав белорусской делегации входят представители Департамента по ядерной энергетике Министерства энергетики, ГПО «Белэнерго», «ОИЯЭИ-Сосны» НАН Беларуси, РУП «Белорусская АЭС», РУП «Белнипиэнергопром».