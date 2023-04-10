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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ЕВРОПАРЛАМЕНТ ПЛАНИРУЕТ ИСКЛЮЧИТЬ БЕЛАРУСЬ ИЗ ПРОЕКТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ


10:06 11.04.2023

Европарламент в четверг намерен рассмотреть вопрос об исключении Беларуси из проекта развития европейской транспортной сети (TEN-T).

"Депутаты Европарламента проголосуют за проект доклада, обновляющий и реформирующий руководящие принципы ЕС по развитию трансъевропейской транспортной сети автомобильных, железнодорожных и водных путей, в том числе по прекращению связей с Россией и Беларусью", - говорится в повестке заседания.

В то же время евродепутаты проголосуют за расширение связей с Украиной и Молдовой.

Трансъевропейская транспортная сеть (TEN-T) — планирующаяся с целью соединить Европу с запада на восток и с севера на юг сеть автодорог, железных дорог, аэропортов и водных инфраструктур в Европейском Союзе.
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