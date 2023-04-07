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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ОКОЛО ПОЛУМИЛЛИОНА ИНОСТРАНЦЕВ ПОСЕТИЛИ БЕЛАРУСЬ БЕЗ ВИЗ
12:50 10.04.2023
Около полумиллиона иностранцев посетили Беларусь без виз. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.
«С 1 января в безвизовом порядке в нашу страну въехало 113 674 жителя соседних стран ЕС: 76 869 граждан Литвы, 20 798 граждан и 5 782 негражданина Латвии, а также 10 225 граждан Польши», - говорится в сообщении.
В целом с начала действия безвизового режима в Беларусь проследовало 498 660 иностранцев: 325 132 гражданина Литвы, 32 661 негражданин и 108 932 гражданина Латвии, а также 31 935 граждан Польши.
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