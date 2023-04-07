МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ОКОЛО ПОЛУМИЛЛИОНА ИНОСТРАНЦЕВ ПОСЕТИЛИ БЕЛАРУСЬ БЕЗ ВИЗ

12:50 10.04.2023 Около полумиллиона иностранцев посетили Беларусь без виз. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси. «С 1 января в безвизовом порядке в нашу страну въехало 113 674 жителя соседних стран ЕС: 76 869 граждан Литвы, 20 798 граждан и 5 782 негражданина Латвии, а также 10 225 граждан Польши», - говорится в сообщении. В целом с начала действия безвизового режима в Беларусь проследовало 498 660 иностранцев: 325 132 гражданина Литвы, 32 661 негражданин и 108 932 гражданина Латвии, а также 31 935 граждан Польши.