МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ГОСКОМИМУЩЕСТВО БЕЛАРУСИ И РОСРЕЕСТР ПРОВЕДУТ В МАЕ СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИЙ

10:17 10.04.2023 Очередное совместное заседание коллегий Госкомимущества Беларуси и Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) состоится в мае этого года. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, в ходе мероприятия стороны планируют обсудить реализацию совместных проектов, а также обозначить перспективы дальнейшего взаимодействия.