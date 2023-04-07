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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ГОСКОМИМУЩЕСТВО БЕЛАРУСИ И РОСРЕЕСТР ПРОВЕДУТ В МАЕ СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИЙ
10:17 10.04.2023
Очередное совместное заседание коллегий Госкомимущества Беларуси и Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) состоится в мае этого года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, в ходе мероприятия стороны планируют обсудить реализацию совместных проектов, а также обозначить перспективы дальнейшего взаимодействия.
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