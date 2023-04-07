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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ХОЛДИНГ «АМКОДОР» ПЛАНИРУЕТ НАРАСТИТЬ ПОСТАВКИ СПЕЦТЕХНИКИ В ЧУВАШСКУЮ РЕСПУБЛИКУ
17:59 07.04.2023
Делегация в составе руководителей сельхозпредприятий Чувашской Республики Российской Федерации 7 апреля прибыла для переговоров в холдинг «АМКОДОР».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, более 20 представителей компаний, специализирующихся в сельскохозяйственной отрасли, ознакомились с производимой техникой «АМКОДОР», ее преимуществами и условиями эксплуатации.
На переговорах стороны обсудили условия взаимовыгодного сотрудничества, достигнуты договоренности о наращивании объемов поставок спецтехники «АМКОДОР» в Чувашскую Республику. От владельцев техники «АМКОДОР» была получена положительная оценка и отмечены качественный сервис, высокая ремонтопригодность, максимальная оперативность при устранении поломок.
В ходе визита гости посетили ООО «Амкодор-Можа», крупнейшего в Беларуси производителя зерноочистительно-сушильных комплексов.
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