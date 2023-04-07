Посольство Объединенных Арабских Эмиратов в Беларуси окажет содействие Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ) в развитии биржевой торговли со странами Ближнего Востока, Северной Африки и Азии. При этом речь идет не только об информационной поддержке, но и о практической помощи по привлечению на белорусскую биржевую площадку представителей эмиратского бизнеса. Такая договоренность достигнута по результатам встречи посла ОАЭ в Республике Беларусь Ибрагима Салима Мохамеда Аль-Мушарраха с руководством БУТБ.

«Чтобы эффективно работать на рынке ОАЭ и в странах арабского мира в целом, нужно хорошо знать местный менталитет, законодательство, принципы делового общения и множество других нюансов, которые могут сыграть решающую роль в установлении долгосрочных торговых отношений. В этом вопросе мы готовы предложить вам свою помощь и экспертизу. Более того, мы будем рекомендовать эмиратским бизнесменам использовать вашу платформу как надежный и безопасный вариант торговли с белорусскими предприятиями. Наконец, поскольку ОАЭ — это международный торговый хаб с мощной транспортно-логистической и финансовой инфраструктурой, сотрудничество с нашими компаниями откроет широчайшие возможности для продвижения белорусских товаров в Северную Африку и Азию. Я думаю, что для участников торгов из Беларуси это весьма перспективное экспортное направление», - считает глава посольства ОАЭ.

В этой связи, с учетом единства задач, стоящих перед сторонами, председатель правления БУТБ Александр Осмоловский подтвердил заинтересованность в налаживании тесного взаимодействия c посольством по всем обозначенным направлениям. По мнению руководителя белорусской биржи, такое партнерство будет способствовать росту участников биржевых торгов из ОАЭ и других государств MENA, тем самым создавая благоприятные условия для активизации торговли в двустороннем и многостороннем формате.

«Наша общая стратегическая цель — увеличение товарооборота Республики Беларусь и Объединенных Арабских Эмиратов, поэтому и достигать ее я предлагаю совместными усилиями. Уверен, что, объединив ваше глубокое понимание специфики ведения бизнеса на Ближнем Востоке и наш многолетний опыт в сфере биржевой торговли, мы обеспечим необходимый синергетический эффект, который позволит вывести торгово-экономическое сотрудничество между нашими странами на более высокий уровень. Мы всегда открыты для диалога и готовы стать надежным партнером как для Посольства, так и для каждой компании из ОАЭ, которая решит воспользоваться нашими инструментами. Ведь получая ключ электронной цифровой подписи для участия в торгах, вы, по сути, получаете ключ доступа на белорусский биржевой товарный рынок, а это почти 25 тысяч предприятий из всех отраслей экономики», - подчеркнул Александр Осмоловский, которого цитирует пресс-служба БУТБ.

По состоянию на 1 апреля 2023 г. на БУТБ были аккредитованы 14 компаний из ОАЭ. Основной объем сделок в 2022-2023 гг. пришелся на продукцию деревообработки и нефтехимии.