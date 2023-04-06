Российские компании увеличили объем сделок в ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) в I квартале 2023 г. более чем в 1,5 раза. Об этом сообщил начальник управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Александр Башлий во время заседания Кузбасской торгово-промышленной палаты, посвященного особенностям и перспективам торговли со странами СНГ, которое прошло в режиме видеоконференции с участием представителей деловых кругов Кемеровской области России.

По его словам, их сумма выросла на 55% к аналогичному периоду прошлого года и превысила $58 млн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, по результатам января-марта 2023 г. Кемеровская область впервые вышла на второе место по сумме биржевых сделок среди всех субъектов РФ, представленных на биржевой площадке. Более высокий показатель товарооборота только у Ленинградской области.

«Драйвером роста стали продажи кузбасского угля для нужд белорусских предприятий строительной отрасли. Общая сумма сделок по этой товарной позиции составила $10,8 млн. С учетом масштабов угледобычи в Кемеровской области показатель довольно скромный, но все равно это неплохой старт. Тем более что энергетический уголь пользуется стабильным спросом на биржевых торгах. Например, в 2022 г. объемы его биржевой реализации на внутреннем рынке Беларуси составили в стоимостном выражении $56,3 млн, а в I квартале 2023 г. - $24,4 млн», - рассказал Александр Башлий.

При этом он считает необходимым активизировать работу и по другим товарным направлениям, которые могут дать толчок дальнейшему развитию биржевой торговли между Беларусью и Кемеровской областью.

«В частности, белорусский биржевой рынок будет интересен кузбасским металлопроизводителям и металлотрейдерам, поскольку продукция черной металлургии - одна из самых востребованных групп товаров на БУТБ. К тому же на протяжении последних нескольких лет динамика продаж неизменно положительная, а по итогам I квартала 2023 г. темп роста достиг 126%», - сказал Александр Башлий.

Если же говорить о поставках белорусской продукции в Кемеровскую область, то это различная техника, запчасти и комплектующие, шины, текстиль, продукты питания и другие несырьевые товары, которые можно приобрести на биржевой площадке импортозамещения.