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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
КУБА ЗАИНТЕРЕСОВАНА В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С БЕЛАРУСЬЮ В ОБЛАСТИ АГРАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
12:37 07.04.2023
Куба заинтересована в сотрудничестве с Беларусью в области аграрного образования и науки. Это было отмечено на переговорах в Минске с делегацией Министерства пищевой промышленности Республики Куба во главе с министром Мануэлем Собрино.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минсельхозпрода, кубинская сторона также выразила заинтересованность в реализации современных проектов, поставках белорусских сухих молочных продуктов в Кубу и импорте кубинских морепродуктов, фруктов, кофе в Беларусь.
Встреча прошла с участием заместителя премьер-министра Беларуси Леонида Заяца, министра сельского хозяйства и продовольствия Игоря Брыло, председателя президиума Национальной академии наук Беларуси Владимира Гусакова, представителей Министерства антимонопольного регулирования и торговли, концерна «Белгоспищепром».
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