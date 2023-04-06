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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


КУБА ЗАИНТЕРЕСОВАНА В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С БЕЛАРУСЬЮ В ОБЛАСТИ АГРАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ


12:37 07.04.2023

Куба заинтересована в сотрудничестве с Беларусью в области аграрного образования и науки. Это было отмечено на переговорах в Минске с делегацией Министерства пищевой промышленности Республики Куба во главе с министром Мануэлем Собрино.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минсельхозпрода, кубинская сторона также выразила заинтересованность в реализации современных проектов, поставках белорусских сухих молочных продуктов в Кубу и импорте кубинских морепродуктов, фруктов, кофе в Беларусь.

Встреча прошла с участием заместителя премьер-министра Беларуси Леонида Заяца, министра сельского хозяйства и продовольствия Игоря Брыло, председателя президиума Национальной академии наук Беларуси Владимира Гусакова, представителей Министерства антимонопольного регулирования и торговли, концерна «Белгоспищепром».
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