МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

БЕЛАРУСЬ ПЛАНИРУЕТ ПОСТАВЛЯТЬ ЖИВОТНОВОДЧЕСКУЮ ПРОДУКЦИЮ В ИРАН

10:54 07.04.2023 Министр сельского хозяйства Беларуси Игорь Брыло 7 апреля 2023 года встретился с главой Ветеринарной организации Исламской Республики Иран Сейедом Мохаммадом Агамери. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минсельхозпрода, в ходе переговоров обсуждались вопросы сертификации и поставок животноводческой продукции в Иран.