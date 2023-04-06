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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ ПЛАНИРУЕТ ПОСТАВЛЯТЬ ЖИВОТНОВОДЧЕСКУЮ ПРОДУКЦИЮ В ИРАН
10:54 07.04.2023
Министр сельского хозяйства Беларуси Игорь Брыло 7 апреля 2023 года встретился с главой Ветеринарной организации Исламской Республики Иран Сейедом Мохаммадом Агамери.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минсельхозпрода, в ходе переговоров обсуждались вопросы сертификации и поставок животноводческой продукции в Иран.
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