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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ТОРГОВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕЛОВЫХ КРУГОВ БЕЛАРУСИ И ВЬЕТНАМА ОБСУЖДЕНА НА ВСТРЕЧЕ В МИНСКЕ
09:24 07.04.2023
В Белорусской торгово-промышленной палате состоялась встреча начальника департамента международного сотрудничества и выставочной деятельности БелТПП Александра Головарева с торговым представителем, первым секретарем посольства Социалистической Республики Вьетнам в Республике Беларусь Чинь Суан Хиеу.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БелТПП, в ходе встречи обсуждены актуальные вопросы и перспективы интенсификации торгового взаимодействия белорусских и вьетнамских деловых кругов.
Кроме того, рассмотрены возможности организации визита в Беларусь бизнес-делегации Вьетнама под эгидой Вьетнамской торгово-промышленной палаты в рамках международной выставки «Белагро».
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