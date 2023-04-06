МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ТОРГОВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕЛОВЫХ КРУГОВ БЕЛАРУСИ И ВЬЕТНАМА ОБСУЖДЕНА НА ВСТРЕЧЕ В МИНСКЕ

09:24 07.04.2023 В Белорусской торгово-промышленной палате состоялась встреча начальника департамента международного сотрудничества и выставочной деятельности БелТПП Александра Головарева с торговым представителем, первым секретарем посольства Социалистической Республики Вьетнам в Республике Беларусь Чинь Суан Хиеу. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БелТПП, в ходе встречи обсуждены актуальные вопросы и перспективы интенсификации торгового взаимодействия белорусских и вьетнамских деловых кругов. Кроме того, рассмотрены возможности организации визита в Беларусь бизнес-делегации Вьетнама под эгидой Вьетнамской торгово-промышленной палаты в рамках международной выставки «Белагро».