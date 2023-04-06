Беларусь единогласно избрана в состав Комиссии по народонаселению и развитию (КНР) и Комиссии социального развития (КСР) Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС) на 2024-2028 гг.

Комиссия по народонаселению и развитию (КНР) и комиссия социального развития (КСР) являются одними из ключевых вспомогательных функциональных органов ЭКОСОС. В их задачи входит выработка в рамках ООН последовательных консолидированных шагов, направленных на решение актуальных задач в области народонаселения, развития человеческого потенциала, сокращения бедности и социального неравенства. Проводится также работа по продвижению международной политики построения социальной справедливости в отношении наиболее уязвимых слоев населения (малоимущие, женщины, дети, лица с ограниченными возможностями, молодежь, пожилые).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, «избрание Беларуси в состав вспомогательных органов ЭКОСОС является свидетельством признания международным сообществом опыта страны в области социально-экономического развития, предпринимаемых национальных усилий по повышению уровня жизни в стране».