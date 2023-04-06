ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
06.04.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ ИЗБРАНА В СОСТАВ КОМИССИИ ПО НАРОДОНАСЕЛЕНИЮ И РАЗВИТИЮ И КОМИССИИ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЭКОСОС


16:53 06.04.2023

Беларусь единогласно избрана в состав Комиссии по народонаселению и развитию (КНР) и Комиссии социального развития (КСР) Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС) на 2024-2028 гг.

Комиссия по народонаселению и развитию (КНР) и комиссия социального развития (КСР) являются одними из ключевых вспомогательных функциональных органов ЭКОСОС. В их задачи входит выработка в рамках ООН последовательных консолидированных шагов, направленных на решение актуальных задач в области народонаселения, развития человеческого потенциала, сокращения бедности и социального неравенства. Проводится также работа по продвижению международной политики построения социальной справедливости в отношении наиболее уязвимых слоев населения (малоимущие, женщины, дети, лица с ограниченными возможностями, молодежь, пожилые).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, «избрание Беларуси в состав вспомогательных органов ЭКОСОС является свидетельством признания международным сообществом опыта страны в области социально-экономического развития, предпринимаемых национальных усилий по повышению уровня жизни в стране».
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.04.2023
валюта курс
EUR 3.1777
USD 2.9015
RUB 3.6549
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.04.2023
валюта курс +/-
USD 2.9264 +0.0249
RUB 3.6493 -0.0056
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.04.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1600 3.1750
USD 2.9070 2.9240
RUB 2.7000 3.6600
подробнее

Конвертация в банках
на 06.04.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0850 1.0890
EUR/RUB 85.2000 114.0000
USD/RUB 79.5000 105.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте